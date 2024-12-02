В зоне СВО погиб полковник из Ростова Александр Лебедев

В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб полковник из Ростова Александр Лебедев, сообщает пресс-служба Ленинградского Высшего Общевойскового Командного дважды Краснознаменного училища имени С.М.Кирова (СПб ВОКУ им. Кирова). Из этого образовательного учреждения военнослужащий был выпущен в 1995 году.

Подробности гибели офицера в сообщении не уточняются.

Александр Лебедев командовал взводом, ротой, батальоном морской пехоты. Был участником боевых действий на Кавказе, командиром отдельного батальона морской пехоты Каспийской флотилии. В зоне СВО он командовал 9-й мотострелковой бригадой 51-й армии.

За боевые заслуги его наградили орденом Мужества и медалью ордена «За службу Родине» II степени с мечами.

Похороны полковника Лебедева состоялись 30 ноября 2024 года в донской столице.

Анастасия Казуков

Анастасия Казуков