В Стерлитамаке 26 иностранцев нарушили миграционное законодательство

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» сотрудники управления МВД по Стерлитамаку выявили 26 иностранных граждан, находившихся на территории России с нарушением требований миграционного законодательства, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

У 24 иностранцев не было документов, подтверждающих право на пребывание в стране. В отношении них составлены административные протоколы о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в России (ст. 18.8 ч. 1.1 КоАП РФ).

На четверых иностранных граждан составлены административные протоколы за нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП). Они уклонялись от прохождения миграционного контроля, медицинского освидетельствования, идентификации личности, отмечается в сообщении. По решению Стерлитамакского городского суда трое из них заплатят штраф в размере 2 тыс. руб., еще один — 40 тыс. руб.

21 мигранта поместили в Центр временного содержания с дальнейшим выдворением за пределы России. Они также должны заплатить штрафы.

Майя Иванова