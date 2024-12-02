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В Новокуйбышевске осужденный попытался подкупить сотрудника колонии

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2024 года осужденный передал через посредника сотруднику колонии 20 тысяч рублей в качестве взятки за пронос на территорию колонии двух телефонов и зарядных устройств.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Алексей Алексеев

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