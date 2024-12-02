В Новоуральске перестали работать несколько почтовых отделений

В Новоуральске несколько почтовых отделений временно перестали работать, подтвердили в пресс-службе «Почты России». Сейчас открыты три отделения по адресам ул. Мичурина, 29, ул. Комсомольская, 2, ул. Корнилова, 9.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 10 октября планируется возобновить работу отделения на ул. Октябрьской, 6б, а отделение на ул. Юбилейной, 11 остается временно закрытым. «Мы продолжаем вести подбор на вакансии операторов, почтальонов и начальников. Для этого в ноябре мы более чем на 30% подняли заработные платы у сотрудников отделений»,— сообщили в пресс-службе, уточнив, что в поисках сотрудников помогает городская администрация и центр занятости.

Анна Капустина