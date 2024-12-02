Губернатор Ярославской области учреждает свою медаль
В Ярославской области появится новая награда — «Медаль губернатора Ярославской области». Законопроект об этом внес в облдуму глава региона Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области
Фото: Алла Чижова
Проект вносит изменения в региональный закон «О наградах». К уже существующим наградам губернатора (почетный знак, памятный знак, почетная грамота) добавится новая — медаль. Как сказано в пояснительной записке, проект разработан «в целях совершенствования системы наград Губернатора Ярославской области».
Авторы подчеркивают, что введение новой награды не повлечет за собой увеличения расходов областного бюджета. Ранее в Ярославской области было две региональные медали: «За верность родительскому долгу» и «За труды во благо земли Ярославской».