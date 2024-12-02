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Коммерсантъ FM
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Суды отказали «Ингосстраху» в иске к «Сберу» на 12,3 млн рублей

Девятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы, который в сентябре отказал страховому ПАА «Ингосстрах» в удовлетворении иска к ПАО «Сбербанк России». Истец просил суд взыскать с банка 12,3 млн руб. компенсации за страховое возмещение, выплаченное Райффайзенбанку.

В апреле 2021 года экс-инкассатор Константин Хлобыстов, надев свою старую униформу, зашел в бизнес-центр на улице Менделеева в Уфе и забрал из банкомата Райффайзенбанка более 12 млн руб. В ноябре его задержали в Сочи. Он признал вину и возместил 200 тыс. руб. ущерба. В мае 2022 года Кировский районный суд Уфы признал его виновным в краже в особо крупном размере и приговорил к четырем годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. руб.

В арбитражном суде представитель «Ингосстраха» сообщил, что в октябре 2015 года Сбербанк заключил с Райффайзенбанком договор на обслуживание его банкоматов. По условиям контракта ответчик был обязан ежеквартально «проводить смену всех кодов, а также при увольнении инкассаторов, на соответствующих обслуживаемых банкоматах и подтверждать это в письменной форме». «Истец полагает, что ненадлежащее исполнение ответчиками своих обязанностей стало причиной хищения застрахованного имущества»,— пояснил он в суде.

Две арбитражные инстанции не согласились с доводами страховой компании.

Булат Баширов, Уфа

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