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В Саратове возбудили дело в связи с затоплением судна в акватории Волги

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СКР по материалам линейного отдела МВД России возбудил уголовное дело по факту затопления судна в акватории Волги (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, теплоход, которым управлял капитан-механик, осуществлял буксировку маломерного судна с топливными бочками в акватории Волги в Саратовской области. В какой-то момент маломерное судно начало уходить под воду, что привело к разливу топлива. В итоге в саратовском водохранилище изменился гидрохимический состав воды. Причиненный государству материальный ущерб оценили в более 29 млн руб.

Сейчас специалисты занимаются извлечением судна со дна реки. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, предстоит провести судебные экспертизы.

Павел Фролов

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