В Нижнекамске назначили нового руководителя аппарата совета района

На должность руководителя аппарата Совета Нижнекамского района назначили Марину Маркову. Сегодня на деловом понедельнике коллективу ее представил глава района Рамиль Муллин. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамского муниципального района.

С 2014 года Марина Маркова работала руководителем отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Совета района.

Ранее должность руководителя аппарата Совета Нижнекамского района занимала Алина Хабибуллина. Она работала в этой должности с февраля 2024 года. Как сообщили в Telegram-канале «Команда Казани», Алину Хабибуллину назначили руководителем аппарата администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Диана Соловьёва