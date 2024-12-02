Туристический налог введут в Таганроге с 2025 года

С 1 января в Таганроге вводится туристический налог. Он будет составлять 1% от стоимости размещения в гостиничном номере, но не более 100 руб. в сутки. Решение было принято на заседании городской Думы.

Каждый год туристический налог будет подниматься на 1%, к 2029 году он составит 5% от стоимости размещения. От уплаты налога освобождаются льготные категории граждан — члены семей участников СВО и многодетные семьи.

Как сообщалось ранее, городская Дума Азова приняла решение о введении туристического налога в городе с 2025 года.

Ева Китаева