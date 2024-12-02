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Уфимца приговорили к 21 году за убийство и изнасилование сестры

Верховный суд Башкирии вынес приговор 22-летнему уфимцу, обвиняемому в изнасиловании сестры (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ), убийстве (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Его приговорили к 21 году колонии строгого режима. После освобождения ему также запрещено заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними сроком на 13 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, а также в пресс-службах регионального управления СКР и прокуратуре республики.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года осужденный, находясь в квартире в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал и задушил сводную 14-летнюю сестру. Следующим утром мать обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля. Также, установил суд, осужденный похитил мобильный телефон, наушники и серьги сестры на общую сумму свыше 34 тыс. руб.

Осужденного задержали через несколько часов после убийства на чердаке многоэтажного дома недалеко от места преступления.

Венера Хисамова

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