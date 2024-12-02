Суд на Урале вынес приговор осужденному за побег из колонии

Ивдельский городской суд (Свердловская область) приговорил к 1 году и 7 месяцам осужденного к трем годам лишения свободы мужчину за побег из колонии № 63, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, суд признал его виновным по ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). «По версии следствия, 21 августа 2024 года с 11.00 до 13.00 обвиняемый, убедившись в отсутствии контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, покинул территорию пенитенциарного учреждения»,— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ранее мужчина отбывал наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждения имущества, из хулиганских побуждений) и по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждения имущества). На момент побега неотбытая часть наказания составила 1 год 29 дней.

Осужденный был задержан на следующий день после побега. Вину он признал в полном объеме.

Мария Шараева