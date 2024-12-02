В Оренбуржье из-за нарушения требований охраны труда на предприятии погиб работник

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника предприятия Медногорска. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, 26 марта сотрудник предприятия, на которого возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, «при осуществлении ремонта технологического оборудования не обеспечил безопасные условия труда для подчиненного персонала и допустил выполнение работ на не обесточенном оборудовании». Это привело к несанкционированному кратковременному запуску оборудования и травмированную работника, который его ремонтировал.

В результате аварии работник предприятия получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Уголовное дело расследовал следственный отдел по Кувандыку СУ СК России по Оренбургской области.

Руфия Кутляева