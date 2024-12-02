В Челябинске виновника потопа на Тополиной аллее оштрафовали на 400 тыс. рублей

Администрация Челябинска оштрафовала ООО «Содействие», из-за которого произошел потоп на улице Университетская набережная 21 ноября. Компании необходимо заплатить в бюджет города 400 тыс. руб. Кроме того, еще 220 тыс. руб. затрат подрядчик возместит МУП «ПОВВ», сообщает глава города Алексей Лошкин в личном telegram-канале.

ООО «Содействие» на улице Академика Макеева проводило земляные работы без ордера. Экскаватор во время рытья ямы повредил кабель, питающий канализационную насосную станцию на Тополиной Аллее, из-за чего вода затопила проезжую часть Университетской набережной. Кроме того, на участке во время работ отсутствовало ограждение, а грунт складировался вне технической площадки.

Администрация Челябинска 21 ноября сообщала, что авария произошла днем из-за перехода подрядчика «на резервный источник питания», в результате чего и случилось короткое замыкание с последующим отключением насосной станции. Ее вернули к штатной работе в этот же день в 17:30.