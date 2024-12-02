Установка двух ледовых городков в Уфе обойдется в 39,6 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы заключило контракт на обустройство и художественное оформление двух ледовых городков с ООО «Чистый путь», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене, за 39,6 млн руб. Он будет оплачен за счет бюджета города. Компания была единственным участником аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Городки должны быть обустроены до 22 декабря. На территории «Конгресс-холла Торатау» площадью 4,89 тыс. кв. необходимо установить в том числе фигуры с подсветкой: карета, запряженная двойкой лошадей, олень, снеговик, горящий очаг, а также ледяная фигура куницы. На площади имени Ленина (7,14 тыс. кв. м) должны быть установлены в том числе горки, ледяные фигуры «Башкирский пряничный городок», скульптура змеи, надпись «2025», новогодний поезд. Кроме того, на обеих площадках появятся фигуры деда Мороза и Снегурочки, светодиодные гирлянды и ели.

ООО «Чистый путь», по данным Rusprofile, зарегистрировано в марте этого года. Учредителем является Динар Камалов. Компания занимается эксплуатацией дорог.

Майя Иванова