Установка двух ледовых городков в Уфе обойдется в 39,6 млн рублей
МБУ «Горзеленхоз» Уфы заключило контракт на обустройство и художественное оформление двух ледовых городков с ООО «Чистый путь», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене, за 39,6 млн руб. Он будет оплачен за счет бюджета города. Компания была единственным участником аукциона.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Городки должны быть обустроены до 22 декабря. На территории «Конгресс-холла Торатау» площадью 4,89 тыс. кв. необходимо установить в том числе фигуры с подсветкой: карета, запряженная двойкой лошадей, олень, снеговик, горящий очаг, а также ледяная фигура куницы. На площади имени Ленина (7,14 тыс. кв. м) должны быть установлены в том числе горки, ледяные фигуры «Башкирский пряничный городок», скульптура змеи, надпись «2025», новогодний поезд. Кроме того, на обеих площадках появятся фигуры деда Мороза и Снегурочки, светодиодные гирлянды и ели.
ООО «Чистый путь», по данным Rusprofile, зарегистрировано в марте этого года. Учредителем является Динар Камалов. Компания занимается эксплуатацией дорог.