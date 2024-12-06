Золотой полуостров

Данные научных экспедиций вполне подтверждают сообщения туземцев и старателей о колоссальных богатствах Чукотского полуострова. Из многочисленных полезных ископаемых пока промышленное значение могут иметь золото и, может быть, платина, а с развитием золотопромышленности — уголь и графит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скалацкий / РИА Новости Фото: Скалацкий / РИА Новости

На золотопромышленность крайнего северо-востока нашей страны следует обратить особое внимание, так как только она совместно с пушным и морским звериными промыслами вызовет экономический рост окраины и даст обеспеченное существование не одному десятку тысяч трудящихся Советского Союза.

Географические условия (удаленность, суровый климат, слабая населенность и др.) не благоприятствуют золотопромышленности, но близость к г. Номе на Аляске с его техникой, приспособленной к аналогичным условиям, и дешевый морской фрахт компенсируют эти недостатки. Очень неблагоприятным фактором является широкое распространение вечной мерзлоты при полном почти отсутствии леса вблизи, но этот вопрос благоприятно разрешается присутствием в Анадырском крае вполне пригодных ископаемых углей.

Добычу золота можно вести 80–100 дней в году, а посредством оборудования тепляков и летней заготовки песков промывка даже примитивным способом возможна около пяти месяцев.

На ближайшее будущее необходимо следующее:

1) Открыть свободный доступ к Чукотскому золоту вольным старателям, гражданам СССР; старатели — пионеры золотого дела; серьезная разведка и капитал следуют за ними.

2) Начать постепенную колонизацию и продолжать обследование края.

3) Предоставить льготы пришлому населению для разработки недр на частнопредпринимательских началах, вплоть до открытия артелям и другим физическим и юридическим лицам товарного или денежного кредита.

4) Иностранный капитал допускать исключительно в смешанных обществах.

5) Принять меры к охране берегов полуострова от иностранных хищников.

6) Командировать в Анадырь окружного инженера для горнотехнического надзора, нарезки отводов и т. п.

О перспективах развития Чукотки писали «Известия» в 1924 году.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев