Правительство направит 5 млрд руб. на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит почти 5 млрд руб. на субсидирование сельской ипотеки. Речь идет о более чем 160 тыс. займов, которые были взяты по льготной ставке 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин во время заседания правительства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин во время заседания правительства

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы продолжим комплексное развитие сельских территорий, создавая комфортные условия для людей, которые заняты в этой отрасли… Направим дополнительно почти 5 млрд руб. на субсидирование свыше 160 тыс. займов, которые были предоставлены в последние годы»,— сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Михаил Мишустин также сообщил, что на субсидирование займов для агропромышленного комплекса правительство дополнительно направит 57,5 млрд руб. Он уточнил, что таких займов порядка 40 тыс.

Программа сельской ипотеки действует с 2020 года, в 2022 году она стала бессрочной. Ставка по ней не превышает 3%, максимальная сумма займа — 6 млн руб. Сельскую ипотеку под 3% можно взять на строительство и приобретение дома за пределами городов, а также благоустройство прилегающего к дому участка. В августе текущего года Минсельхоз предложил изменить условия программы и исключить из нее сельские населенные пункты, расположенные близко к крупным городам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сельскую ипотеку отодвигают от городов».