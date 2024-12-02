В Государственной Думе предложили внести правоведение в список Всероссийских олимпиад

С такой инициативой выступила депутат Государственной Думы от партии «Новые люди», член Комитета по просвещению Анна Скрозникова на II Всероссийском правовом диктанте для школьников и студентов колледжей #ВПРАВЕ, проводимой на площадке Университета «Синергия».

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Акция стала совместной инициативой Университета «Синергия», Движения Первых и Ассоциации юристов России. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Если мы посмотрим на результаты прошлогоднего правового диктанта, то увидим, что наибольшие затруднения у ребят вызвали вопросы, касающиеся правовых возможностей и обязанностей подростков. Это говорит не только о серьезных пробелах в этой области, но и о недостаточном осознании важности правовой грамотности. Практика показывает, что учащиеся зачастую не знают даже самых элементарных правовых основ – законов, которые применяются каждый день и которые касаются каждого из нас. Поэтому мы считаем, что было бы правильно внести в список Всероссийских олимпиад такой предмет, как правоведение, чтобы по результатам олимпиады можно было поступить в юридический вуз вне конкурса», - заявила Анна Скрозникова.

По мнению депутата, правовая грамотность – это неотъемлемая часть современного человека и гражданина.

«Знания в этой области помогают сориентироваться в сложных ситуациях, защитить свои права, поставить заслон различным мошенническим схемам. Занятия по правоведению (урочные и внеурочные) необходимо усиливать в школе – тогда во взрослой жизни вчерашний школьник будет намного более защищён и уверен в собственных силах», - пояснила Скрозникова.

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«С помощью нашего проекта ученики получат возможность улучшить свою правовую грамотность, которая является важной частью образования. Это принесет им несомненную пользу в будущем, поскольку в рамках обучения они смогут пройти путь от знакомства с основами права до глубинного понимания всех общественных, политических и правовых процессов. Поэтому такие мероприятия играют важную роль в воспитании активных и ответственных граждан нашей страны», - отметил ректор Университета «Синергия» Артём Васильев.

Всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей #ВПРАВЕ проводится с 2023 года. Его цель — укрепить в сознании молодежи уважение к закону и развить у ребят гражданскую ответственность и патриотизм.

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