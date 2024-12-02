Жители Башкирии накопят 1 млн рублей за восемь лет

Жители Башкирии способны накопить 1 млн руб. в среднем за восемь лет и два месяца. По этому показателю республике заняла 50 место среди российских регионов, следует из рейтинга «РИА Новости». Согласно исследованию, доля работников, которые так и не смогут стать миллионерами в Башкирии за 10 лет стажа, составила 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стали Чукотский автономный округ. Жители этого региона соберут 1 млн руб. за четыре года и один месяц. На последнем месте Ингушетия, где срок накопления указанной суммы составляет десять с половиной лет. Татарстан, в свою очередь, занимает 26 место. Жители этой республики могут стать миллионерами за семь лет и четыре месяца.

Расчеты производились по данным Росстата и банка России. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой «РИА Рейтинг» в среднем за 12 месяцев — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Уровень процентных ставок по депозитам соответствует сентябрю 2024 года.

Венера Хисамова