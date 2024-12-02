Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Башкирии накопят 1 млн рублей за восемь лет

Жители Башкирии способны накопить 1 млн руб. в среднем за восемь лет и два месяца. По этому показателю республике заняла 50 место среди российских регионов, следует из рейтинга «РИА Новости». Согласно исследованию, доля работников, которые так и не смогут стать миллионерами в Башкирии за 10 лет стажа, составила 16%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стали Чукотский автономный округ. Жители этого региона соберут 1 млн руб. за четыре года и один месяц. На последнем месте Ингушетия, где срок накопления указанной суммы составляет десять с половиной лет. Татарстан, в свою очередь, занимает 26 место. Жители этой республики могут стать миллионерами за семь лет и четыре месяца.

Расчеты производились по данным Росстата и банка России. В модели накопления предполагалось сбережение ежемесячно 10% от размера медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой «РИА Рейтинг» в среднем за 12 месяцев — с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион. Уровень процентных ставок по депозитам соответствует сентябрю 2024 года.

Венера Хисамова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...