ЛУКОЙЛ и «Башнефть» обновили цены на топливо

Дизельное топливо «ЭКТО» на автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в Уфе за неделю подорожало на 34 коп., до 68,25 руб. за литр. Бензин «ЭКТО 100» подорожал на 40 коп., до 81,98 руб. за литр. На 30 коп. стали дороже «ЭКТО 95», стоящее 59,47 руб. за литр, и «ЕВРО 95», продающееся за 59,05 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цена «ЭКТО 92» достигла 55,21 руб., увеличившись за неделю на 29 коп.

На АЗС ООО «Башнефть-розница» все виды топлива за неделю подорожали на 20 коп., кроме АИ-100, литр которого стоит прежние 79,75 руб. за литр.

АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» продаются по цене 56,4 руб. за литр, ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — 57,45 руб. за литр.

Бензин ATUM-92 подорожал до 53,9 руб., АИ-92 — до 52,8 руб.

Ценник на зимнее дизельное топливо достиг отметки 66,1 руб. за литр.

Идэль Гумеров