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«Конструкторские решения отраслей» вложат 16 млн рублей в завод в Благовещенске

Министерство экономического развития РФ включило в число резидентов территории опережающего развития «Благовещенск» ООО «Конструкторские решения отраслей», сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Компания собирается инвестировать 16 млн руб. в создание завода металлических изделий.

Предприятие будет производить костровые чаши, мангальные зоны, печи, стеллажи, уличную мебель.

На реализацию проекта инвестор отводит семь лет, однако уже в начале 2025 года планируется выпуск первой продукции, а в 2026 году предприятие должно выйти на проектную мощность. Открытие завода должно привести к созданию 32 рабочих мест.

Включение в территорию опережающего развития позволит получить компании налоговые преференции и скидки на аренду государственного и муниципального имущества. Кроме того, земельный участок предприятие получит без торгов.

ООО «Конструкторские решения отраслей» зарегистрировано в сентябре 2024 года в Благовещенске. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией владеет Альбина Мазунина.

Идэль Гумеров

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