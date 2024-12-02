И.п. главы Саратова поручил поднять зарплату рабочим службы по благоустройству

В ходе рабочей планерки с заместителями и главами районных администраций и.п. главы Саратова Павел Сурков поручил повысить зарплату водителям и механизаторам муниципальных служб по благоустройству города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Сурков призвал глав районных администраций лично проверить все начисления за минувший месяц. По его словам, как только рабочим подняли зарплату, количество сотрудников МБУ города увеличилось примерно на 100 человек. Павел Сурков заявил о необходимости пересмотра эффективности работ по уборке начальниками МБУ.

И.п. главы Саратова подчеркнул, что до конца нынешнего года МБУ получит еще девять единиц спецтехники, которую задействуют для уборки городских улиц. Он поручил руководству Гагаринского района до начала будущей недели снести ларьки на Вольском тракте.

Павел Сурков напомнил, что в 2025 году все районы Саратова затронет масштабный ремонт некоторых образовательных учреждений в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ. В будущем году на территории 18 образовательных учреждений обновят асфальт. На это направят деньги из бюджета Саратова.

Павел Фролов