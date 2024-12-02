В Курганскую область запретили ввоз 18 тонн огурцов из-за нарушений

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 18 тонн огурцов из Казахстана. Причиной стало отсутствие маркировки на паллетах, с помощью которых перевозилась продукция, сообщает пресс-служба ведомства.

Партия огурцов была выявлена 2 декабря при досмотре автомобиля совместно с сотрудниками ФСБ вблизи пункта пропуска «Петухово». Продукция обладает высоким фитосанитарным риском, а деревянные паллеты являются подкарантинным изделием. В связи с этим каждый поддон должен иметь маркировку. Отмечается, что огурцы везли в Челябинскую область.

После проверки автомобиль был возвращен в Казахстан. Перевозчик также был привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Статься подразумевает штраф от 300 руб. до 10 тыс. руб.