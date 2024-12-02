Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курганскую область запретили ввоз 18 тонн огурцов из-за нарушений

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 18 тонн огурцов из Казахстана. Причиной стало отсутствие маркировки на паллетах, с помощью которых перевозилась продукция, сообщает пресс-служба ведомства.

Партия огурцов была выявлена 2 декабря при досмотре автомобиля совместно с сотрудниками ФСБ вблизи пункта пропуска «Петухово». Продукция обладает высоким фитосанитарным риском, а деревянные паллеты являются подкарантинным изделием. В связи с этим каждый поддон должен иметь маркировку. Отмечается, что огурцы везли в Челябинскую область.

После проверки автомобиль был возвращен в Казахстан. Перевозчик также был привлечен к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Статься подразумевает штраф от 300 руб. до 10 тыс. руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...