Гурманские будни

Провожая год Дракона

В сердце «Москва-Сити» открылся паназиатский ресторан Dragon, сочетающий современный минимализм и азиатские традиции. Пространство, спроектированное архитектором Гошей Айгуняном, впечатляет высокими потолками и окнами в пол. Dragon специализируется на азиатских блюдах для деловых людей. Здесь можно быстро пообедать, провести встречу и насладиться вечерними коктейлями. Центральным элементом ресторана является открытая кухня под руководством Руслана Полякова (Cutfish, Amy, Brera), бессменного бренд-шефа ресторанов Александра Оганезова. В Dragon он применил философию сю-ха-ри, комбинируя традиционные кулинарные техники с инновационными подходами и максимально раскрывая потенциал ингредиентов.

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Меню включает закуски, роллы, хенд-роллы и горячие блюда — как авторские, так и классические. Выделяется деликатесный ролл с камчатским крабом, хрустящим огурцом, сыром кремчиз, креветкой темпура и трюфельным соусом. В этом блюде очень разные текстуры и вкусы, которые работают на контрасте. Тартар из мраморной говядины, дополненный рисовыми чипсами, подается с пикантным соусом васаби и черным трюфелем. Также есть авторский ролл спайси из тунца с чили и спайси-соусом, где острота мягко уравновешена кремовым сыром и свежим огурцом. Любителям легких бульонов стоит попробовать суп с гедза-вагю: прозрачный куриный бульон с пельменями из мраморного мяса, шпинатом и грибами еноки. Это сочетание для тех, кто ценит яркие вкусы с тонко расставленными акцентами.

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Среди горячих блюд: большие тигровые креветки теппан, обжаренные с маслом и соусом понзу, и лапша с черной треской, морепродуктами и соусом якисоба, которые раскрывают всю палитру азиатских вкусов. Барная карта Dragon — отдельная история, созданная Виталием Скрипчинским. Бармен разработал коктейли с редкими азиатскими напитками. Здесь можно найти китайский виски, водку сетю из батата, саке, а также сингапурский джин с японскими травами и фруктами. Коктейль Okinawa Shiso с шисо-джином, ананасом и сливовым ликером умэсю или Lychee Point на пряной водке с саке, юдзу, личи и бананом — оригинальные сочетания, которые подчеркнут стиль Dragon.

Пресненская набережная, дом 8/1 пн-пт, с 11:00 до 23:00

Высокая Италия на Никитской

Мануэль Пизу



Ресторан итальянской кухни Il Ristorante в отеле Stella di Mosca представил новое сезонное меню от шефа Мануэля Пизу. Он родился на Сардинии, обучался в парижской кулинарной школе Ecole Ritz Escoffier, работал с мишленовским шефом Мауро Колагреко. Мануэль мастерски сочетает сезонные продукты и итальянские традиции, создавая яркие и многослойные вкусовые комбинации. Начать стоит с салата из баклажанов — запеченный баклажан с легкой дымкой и кислинкой бальзамического уксуса, желтыми томатами конкассе и сладким послевкусием. Салат панцанелла с креветками сочетает хрустящие гренки, сочные креветки и томаты. Севиче из желтоперого тунца с цукини alla scapece, где за счет пряного акцента маринованных цукини раскрывается вкус рыбы. На горячее: насыщенное ризотто с томатами и калабрийской ндуей, где острая свиная колбаса ндуя и томаты идеально балансируют кремовую текстуру риса. Бархатистый крем-суп с баклажанами, помидорами черри и страчателлой — очень яркий и зимний, с молочными ароматами сыра.

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Два основных блюда, которые заключают в себе утонченные вкусовые комбинации: говяжья щека со сморчками, буквально тающая во рту, и паста мецци паккери с морепродуктами и равиоли с рикоттой, говяжьими щечками и черным трюфелем. Морской язык alla mugnaia (в муке) с картофелем конфи —вроде бы просто, но это рецепт высокой кухни.

Большая Никитская улица, дом 9 Ежедневно, с 7:00 до 23:00

Ужин в дабл-стиле Michelin

В панорамном ресторане Mume, специализирующемся на высокой китайской кухне, 5 декабря пройдет ужин с участием двух шефов, чьи рестораны были удостоены звезд Michelin. Ужин в четыре руки из авторских блюд кантонской и французской традиций приготовят Джеки Ву (Mume) и Давид Эммерле (Grand Cru).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шефы Давид Эммерле (Grand Cru) и Джеки Ву (Mume)

Шефы Давид Эммерле (Grand Cru) и Джеки Ву (Mume)



На сегодня известно немногое. Гостей ждет крудо из магаданской креветки с гребешком и салатом из редиса от Давида Эммерле, которое сменит хрустящая треска с дамплингом от Джеки Ву, а также еще шесть авторских подач. Сомелье Юлия Клочкова подберет винное сопровождение, раскрывающее тонкости сочетаний изысков шефов с такими винами, как Sumarroca Brut Reserva и Lugana Zenato.

Стоимость участия — 20 тыс. руб. с вином Пресненская набережная, дом 12 Начало ужина в 19:00

Ольга Карпова