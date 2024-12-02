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В Курултае Башкирии создадут рабочую группу по искусственному интеллекту

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев поручил создать рабочую группу по применению технологий искусственного интеллекта в работе парламента. Как сообщила пресс-служба Госсобрания, эта инициатива повысит эффективность работы депутатов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рабочая группа изучит успешные кейсы по применению технологии искусственного интеллекта в работе госорганов и проанализирует текущие процессы. Среди приоритетных направлений работы обозначены следующие — автоматизация рутинных операций, включая обработку запросов граждан и подготовку документации и отчетов, анализ и мониторинг законодательства, разработка предложений по применению искусственного интеллекта для анализа больших объемов данных при подготовке законопроектов, обеспечение информационной безопасности при использовании новых технологий и так далее.

Венера Хисамова

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