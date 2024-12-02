Краеведы обратились к Андрею Назарову из-за ситуации с монастырем в Уфе

Члены Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обратились к исполняющему обязанности премьер-министра Башкирии Андрею Назарову с просьбой не принимать постановление об охранной зоне Благовещенского монастыря, по которому площадь охранной зоны объекта уменьшится с 2,1 га до 404,6 кв. м. Кроме того, общественники (в числе подписавших письмо — краеведы и историки) просят начать реставрацию памятника. Об этом «Ъ-Уфа» рассказала автор обращения Эльза Маулимшина, член Совета по правам человека при главе Башкирии.

Основанный в 1839 году Благовещенский монастырь включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В сентябре на его территории начали рыть котлован, во время которого был снесен фундамент Игуменского корпуса и поврежден культурный слой Успенской слободы, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Кто вел работы, неизвестно, земельными участками владеет ООО «Новый город девелопмент», которое ранее планировало возвести жилой дом.

13 ноября Башкультнаследие опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Монастырь Благовещенский"». В ведомстве заверили, что документ позволит проводить реконструкцию памятника, а к земляным работам на его территории отношения не имеет. Документ еще не утвержден.

Идэль Гумеров