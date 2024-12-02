Операторам станков в Челябинской области предлагают самые высокие зарплаты

В начале декабря в Челябинской области были размещены вакансии с самым высоким зарплатным предложением для оператора станков, курьера на велосипеде в Копейске, а также для инженера-программиста 1С. Указанные сотрудники могут получать до 180 тыс., 165 тыс. и от 135 тыс. руб. соответственно. Анализ опубликованных вакансий провел сервис «Зарплата.ру».

Кроме того, челябинские работодатели готовы платить от 100 тыс. руб. директору по безопасности в компании, которая занимается розничной торговлей и мясопереработкой, с опытом работы не менее десяти лет. На такой же уровень заработной платы могут рассчитывать проводник пассажирского вагона и заместитель директора по медицинской части в центре поддержки и реабилитации участников СВО. Также от 90 тыс. руб. сможет получать заведующий столовой РЖД в Миассе.