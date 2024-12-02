ПСБ: В Прикамье определили победителей премии «Твердые знаки»

В Перми состоялось торжественное подведение итогов ежегодной премии «Твердые знаки», учрежденной газетой «Коммерсантъ-Прикамье». Звание лучших уже одиннадцатый год подряд получили проекты компаний и представители организаций Пермского края.

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В этом году «Твердыми знаками» были отмечены предприниматели в девяти номинациях: от успешной реализации инвестпроекта и лучшего производственного предприятия до самых заметных разработок в сфере информационных технологий и социальных инициатив.

При определении победителей учитывались такие факторы, как значимость проектов для края, их экономическая, производственная и бюджетная эффективность, инновационность решений, социальная ответственность компаний и их лидерские позиции в соответствующих отраслях.

На церемонии награждения присутствовали региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков, представители правительства края, а также участники из деловых объединений и крупных компаний Прикамья.

«ПСБ, как один из ведущих банков страны, активно сосредоточен на поддержке бизнеса. Участие в таких значимых региональных конкурсах, как «Твердые знаки», представляет собой стратегическую инвестицию в будущее, позволяя нам выявлять и поддерживать талантливых предпринимателей, чьи новаторские идеи могут стать движущей силой экономического развития Прикамья и всей России. Для нас среди номинантов особенно выделились те, кто внес наибольший вклад в редевелопмент территорий, поэтому мы с удовольствием вручили стелу «Твердые знаки» победителю в номинации «Новые земли». Подобные инициативы не только способствуют экономическому благосостоянию региона, но и играют важную роль в социальной сфере, улучшая качество жизни населения», – отметил Андрей Клепиков.

Победителей наградили памятными дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров премии.

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