Четырехлетний ребенок и пенсионерка погибли в пожаре в Башкирии

В селе Краснохолмский Калтасинского района накануне загорелся двухэтажный многоквартирный кирпичный дом. Из-за пожара погибли четырехлетний ребенок и пенсионерка 1943 года рождения. Тридцатилетняя мать погибшего ребенка находится в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое, сообщили в минздраве Башкирии телеканалу UTV.

По данным Главного управления МЧС России по Башкирии, всего в доме 12 квартир, в котором проживало 29 человек, в том числе 12 детей. От размещения в пункте временного размещения жильцы отказались, переехав к родственникам.

Нефтекамский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии и прокуратура района проводят проверку.

Идэль Гумеров