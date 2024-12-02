Самыми популярными странами для зимовки челябинцев стали Таиланд и Шри-Ланка

Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у жителей Челябинска стали Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам. В целом по России топ зарубежья несколько отличается — Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Узбекистан и Шри-Ланка. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Путешествий».

Средняя продолжительность поездки жителей Челябинска в Таиланд составила 30 дней, а стоимость авиабилетов в обе стороны – от 187 тыс. руб. В Индонезию обычно отправляются на 29 дней за 103 тыс. руб. минимум. Поездка в Шри-Ланку в среднем будет длиться 28 дней, цена авиабилетов начинается от 170 тыс. руб. А в Индии и Вьетнаме челябинцы собираются провести в среднем 25 и 30 дней соответственно, перелет обойдется в 116 тыс. руб. и 120 тыс. руб. минимум.

Что касается стран с самой высокой динамикой спроса, в среднем по России гораздо чаще стали интересоваться поездками в Китай, рост спроса составил +300%. На втором и третьем месте — Австралия (+220%) и Вьетнам (+190%). Среди стран ближнего зарубежья в топ направлений попали Азербайджан (+140%), Армения (+90%) и Узбекистан (+50%).

Виталина Ярховска