Директора управляющей компании оштрафовали за отказ записать альметьевца на прием
Директора управляющей компании «ЖЭУ 7» оштрафовали на 50 тыс. руб. за отказ сотрудника записать жителя Альметьевска на прием. Об этом сообщили в пресс-службе Жилинспекции Татарстана.
Житель дома 47 по ул. Тельмана пришел в офис управляющей компании, чтобы попасть на личный прием к руководителю организации. Отказ альметьевцу объяснили полной записью — шесть человек были записаны на прием. Мужчина попытался объяснить свою ситуацию, но его не выслушали. В ответ он снял диалог на камеру и отправил видео вместе с жалобой в Жилинспекцию Татарстана.
Согласно п. 30 Правил №416, запись на прием ведется в офисе управляющей компании, по телефону или через ГИС ЖКХ. Граждане могут обратиться без предварительной записи после завершения приема у собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.