РБК: Минюст и ЦБ ограничат взыскание долгов россиян в обход суда

Банк России, Минюст и Федеральная нотариальная палата готовят изменения в законодательство, которые ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физлиц с помощью исполнительной надписи нотариуса, пишет РБК. В качестве возможных решений рассматривается отказ от взыскания просроченной задолженности путем исполнительной надписи нотариуса в течение «периода охлаждения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Центробанк в качестве мер предлагает потребовать от банков включать в индивидуальные кредитные договоры пункт о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Регулятор также обсуждает возможное введение обязательства банков размещать информацию о сборе долгов, срок совершения и обжалования надписи нотариуса, праве не соглашаться на применение такого метода взыскания.

Речь идет о специальной отметке нотариуса на оригинале кредитного договора. Она позволяет взыскать деньги или имущество должника не через суд, а напрямую через приставов. Используется исполнительная надпись только в случае с долгами перед банком. С 2021 года применяется в том числе цифровая исполнительная надпись.

Начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов в интервью «Ъ» говорил, что банки могут начать чаще взыскивать небольшие долги через исполнительную надпись после повышения госпошлин за обращение в суд. Он уточнял, что тариф за такую надпись ниже госпошлин и зависит от суммы долга.

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