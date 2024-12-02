Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два бойца из ЯНАО погибли в зоне проведения спецоперации

На территории проведения специальной военной операции (СВО) погибли бойцы Василий Салиндер и Артем Худи из Тазовского (Ямало-Ненецкий автономный центр, ЯНАО), сообщил в своем telegram-канале глава Тазовского района Виктор Югай.

Предыдущая фотография

Фото: telegram-канал главы Тазовского района Виктора Югая

Фото: telegram-канал главы Тазовского района Виктора Югая

Следующая фотография
1 / 2

Фото: telegram-канал главы Тазовского района Виктора Югая

Фото: telegram-канал главы Тазовского района Виктора Югая

С ними простились в Центре национальных культур в прошедшие выходные. «Бойцы с честью исполнили свой воинский долг, были отважными и смелыми людьми. И на поле боя ради победы не пожалели самого ценного — свои жизни»,— отметил господин Югай.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...