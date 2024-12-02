Два бойца из ЯНАО погибли в зоне проведения спецоперации

На территории проведения специальной военной операции (СВО) погибли бойцы Василий Салиндер и Артем Худи из Тазовского (Ямало-Ненецкий автономный центр, ЯНАО), сообщил в своем telegram-канале глава Тазовского района Виктор Югай.

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С ними простились в Центре национальных культур в прошедшие выходные. «Бойцы с честью исполнили свой воинский долг, были отважными и смелыми людьми. И на поле боя ради победы не пожалели самого ценного — свои жизни»,— отметил господин Югай.

Ирина Пичурина