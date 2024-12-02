Оборот розничной торговли в Прикамье увеличился на 4,5% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — октябре 2024 года составил 649,1 млрд руб., что на 4,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

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Оборот общественного питания в Пермском крае составил 35,6 млрд руб., это на 8% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 ноября 2024 года составил 53,7 млрд руб., что соответствует 47 дням торговли.