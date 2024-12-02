Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:00

Оборот розничной торговли в Прикамье увеличился на 4,5% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — октябре 2024 года составил 649,1 млрд руб., что на 4,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оборот общественного питания в Пермском крае составил 35,6 млрд руб., это на 8% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 ноября 2024 года составил 53,7 млрд руб., что соответствует 47 дням торговли.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...