Гумпомощь предпринимателей участникам СВО предложили отнести к расходам по УСН

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым направят в нижнюю палату парламента проект закона, согласно которому налог на расходы бизнеса, оказавшего помощь участникам специальной военной операции (СВО), будет предложено просчитывать по упрощенной системе налогообложения (УСН). Соответствующий документ есть в распоряжении «РИА Новости».

В пояснительной записке к документу сказано, что в настоящее время Налоговый кодекс не предоставляет возможности засчитать оказание благотворительной помощи, в том числе в виде гумпомощи, в расходы при использовании УСН «доходы минус расходы». «По факту на сумму закупки предпринимателям, использующим УСН, необходимо еще и заплатить налог и понести, таким образом, дополнительные траты»,— обратили внимание авторы инициативы.

Если предложение получит поддержку, то станет дополнительной мотивацией для малого и среднего бизнеса оказывать помощь участникам СВО, а также лицам, пострадавшим при попытке нарушить территориальную целостность России в период проведения спецоперации, добавили депутаты.