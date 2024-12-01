Астраханский губернатор сообщил о сокращении вылова воблы в Каспии в 60 раз

В Каспийском море зафиксировали сокращение вылова воблы в 60 раз. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе «прямой линии», сообщает пресс-служба главы региона.

По словам господина Бабушкина, на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым обсудил вопрос снижения запасов рыбы в Волге. Он назвал важной задачей сохранение биоресурсов на фоне антропогенного стресса. Этому, как подчеркнул губернатор, будет способствовать введение экосбора, что также снизит негативные экологические последствия в турсезон.

Игорь Бабушкин напомнил о действии в Астраханской области запрета на вылов воблы, который продлят и на будущий год. Он добавил, что мера распространяется на все субъекты, у которых есть доступ к Каспию.

Павел Фролов