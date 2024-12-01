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В Пензенской области возбудили дело после гибели трех человек при пожаре

Нижнеломовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту гибели трех человек при пожаре в селе Вяземка. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Пожар начался в доме по ул. Куйбышева в селе Вяземка Земетчинского района вечером 30 ноября. Пожарные ликвидировали огонь и нашли тела двух женщин и мужчины со следами термического воздействия. Согласно предварительным сведениям, люди скончались от отравления продуктами горения.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит провести судебные экспертизы.

Павел Фролов

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