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Против жителя Астрахани возбудили дело после нападения на сотрудников полиции

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил уголовное дело о применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 14 ноября этого года сотрудники полиции предъявили к фигуранту законные требования в квартире дома на ул. 2-ой Дербентской в Советском районе Астрахани. При этом подозреваемый ударил двух полицейских руками в область головы и туловища.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалисты продолжают расследование уголовного дела.

Павел Фролов

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