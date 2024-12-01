Минлес Иркутской области отправил в зону СВО «уазики» и 5 тонн гумпомощи

Министерство лесного комплекса Иркутской области направило в зону специальной военной операции (СВО) восемь транспортных средств. Об этом рассказал Telegram-канал правительства региона. В салонах автомобилей ведомство разместило около 5 тонн гуманитарной помощи, собранной жителями и общественными организациями Чунского района.

Основную часть техники составили внедорожники марки УАЗ. В правительстве Приангарья сообщили, что транспортные средства были перекрашены, снабжены новой резиной и ремонтным инструментом.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что власти Республики Тыва в 2025 году направят на цели, связанные с СВО, около 800 млн руб.

Антон Вебер