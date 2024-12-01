В Саратовской области возбудят дело после ДТП с погибшим подростком

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин возбудит уголовное дело по факту ДТП в регионе, в котором погиб подросток и пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Костину предстоит также доложить об установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поставил на контроль ход его исполнения в центральном аппарате ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла 30 ноября в районе села Николаевки Балаковского района. Автомобиль, которым управлял 15-летний подросток, съехал в кювет и опрокинулся. В итоге пострадали водитель и пассажиры, включая несовершеннолетних, один подросток погиб. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке.

По данным прокуратуры Саратовской области, подросток находился за рулем автомобиля «ВАЗ-21099», количество пострадавших в дорожной аварии составило шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних. На место происшествия выезжал зампрокурора Балакова Сергей Бойко. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Павел Фролов