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В Саратовской области ДТП унесло жизнь человека, еще шестеро пострадали

Прокуратура Дергачевского района Саратовской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с одним погибшим и шестью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. На место происшествия выезжал зампрокурора района Денис Сорокин.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 02:00 1 декабря на участке федеральной трассы «Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с р. Казахстан» близ села Петропавловка Дергачевского района. Участником ДТП стал автомобиль «Тойота Сиенна».

Указанная иномарка съехала в кювет. На момент аварии в машине находились восемь человек. В итоге один человек погиб, шестеро получили телесные повреждения.

Павел Фролов

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