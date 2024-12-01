На виновника массовой аварии с детьми в Аргаяшском районе завели уголовное дело

По факту ДТП в Аргаяшском районе, в котором пострадали три взрослых и два ребенка, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, утром 30 ноября 62-летний водитель BMW X5 двигался по дороге «Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым». Во время обгона он не справился с управлением и столкнулся с попутной машиной Renault Kaptur под управлением 39-летней местной жительницы. Второй автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, все госпитализированы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска