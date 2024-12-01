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На трассе Екатеринбург-Серов водитель ВАЗ сбил насмерть жителя Качканара

Водитель ВАЗ-21150 на 187 км автодороги Екатеринбург-Серов сбил жителя Качканара, который двигался посередине проезжей части в попутном направлении в темной одежде без светоотражающих элементов, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

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Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи»,— добавили в ГИБДД.

Сотрудники полиции установили, что 43-летний водитель ВАЗ-21150 имеет водительский стаж три года, по результатам освидетельствования — трезв. По его словам, он ехал из Омска в Качканар на вахту и после сильного удара в переднюю часть автомобиля съехал на обочину. «Вышел из автомобиля и понял, что сбил пешехода. Пешехода не видел, так как было темно»,— отметили в ГИБДД.

Сотрудники полиции провели процессуальные действия, по факту ДТП ведется расследование.

Василий Алексеев

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