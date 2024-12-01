Воспитанник пермского хоккея продолжает штурмовать рекорды НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забил третий гол в овертайме в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, 19-летний хоккеист сравнялся с Сидни Кросби, Ильей Ковальчуком и Риком Нэшем, которые тоже начинали свою карьеру в чемпионате НХЛ. Всего, на счету Матвея Мичкова девять шайб и десять результативных передач в 23 матчах текущего сезона.

Матвей Мичков является воспитанником пермского «Молота», в 9 лет получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива» и в 2015 году перешел в этот клуб. Затем играл в питерском СКА. 1 ноября 2021 года в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней дебютировал в составе национальной сборной в матче против Финляндии и стал самым молодым игроком в истории сборных России и СССР. Ранее сообщалось, что игрок вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в нынешнем сезоне.