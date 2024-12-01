Производитель двигателей для вертолетов требует с «Редуктор-ПМ» 44,4 млн рублей

АО «ОДК-Климов» направило в Арбитражный суд Пермского края заявление о принудительном исполнении решения третейского суда. Последним с пермского АО «Редуктор-ПМ» должно быть взыскано более 44,47 млн руб. Как следует из данных сервиса «Электронное правосудие», прикамское предприятие направило встречный иск о взыскании неустоек по договорам, его сумма не указывается. Рассмотрение дела продолжится 6 декабря текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ОДК-Климов» занимается разработкой и производством авиационных турбовальных, турбовинтовых и турбореактивных двигателей, вертолетных редукторов, коробок самолетных агрегатов (КСА), турбостартеров, а также электронных систем автоматического управления (САУ). В том числе, предприятие производит двигатели для многоцелевых вертолетов Ми-8/17, а также для ударных вертолетов Ми-28.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т.