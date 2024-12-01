Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За стуки в Свердловской области в пожарах пострадали пять человек

В Свердловской области за прошедшие сутки произошел 21 техногенный пожар, из них 10 — в жилом секторе. В них пострадали пять человек, включая двух детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Березовском на частном участке по ул. Электриков сгорели дом, баня и надворные постройки. Пожар за 47 минут потушили 12 пожарных с четырьмя единицами техники. В результате происшествия пострадали пять человек, включая двух детей. «Предварительно пожар произошел по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Дом не был оборудован пожарным извещателем»,— добавили в МЧС.

В поселке Крылатовский в Ревде загорелся садовый дом на площади 28 кв. м. Пожар ликвидировали за восемь минут 10 пожарных с двумя единицами техники.

На станции Таватуй в Невьянском городском округе загорелся частный дом и гараж на площади 155 кв. м. по ул. Железнодорожный. Пожар за 37 минут потушили 11 пожарных с тремя единицами спецтехники.

Ранее, 29 ноября, в Свердловской области произошло 22 техногенных пожара, из них 11 — в жилом секторе. В них пострадали три человека, включая одного погибшего.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...