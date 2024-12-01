За стуки в Свердловской области в пожарах пострадали пять человек

В Свердловской области за прошедшие сутки произошел 21 техногенный пожар, из них 10 — в жилом секторе. В них пострадали пять человек, включая двух детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в Березовском на частном участке по ул. Электриков сгорели дом, баня и надворные постройки. Пожар за 47 минут потушили 12 пожарных с четырьмя единицами техники. В результате происшествия пострадали пять человек, включая двух детей. «Предварительно пожар произошел по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Дом не был оборудован пожарным извещателем»,— добавили в МЧС.

В поселке Крылатовский в Ревде загорелся садовый дом на площади 28 кв. м. Пожар ликвидировали за восемь минут 10 пожарных с двумя единицами техники.

На станции Таватуй в Невьянском городском округе загорелся частный дом и гараж на площади 155 кв. м. по ул. Железнодорожный. Пожар за 37 минут потушили 11 пожарных с тремя единицами спецтехники.

Ранее, 29 ноября, в Свердловской области произошло 22 техногенных пожара, из них 11 — в жилом секторе. В них пострадали три человека, включая одного погибшего.

Василий Алексеев