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30 ноября в Казани произошло 122 ДТП, в двух есть пострадавшие

За период с 30 ноября 2024 года зафиксировано 122 дорожно-транспортных происшествия, из которых два закончились пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Одно ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, а другое — в результате столкновения с препятствием при высокой скорости. В ходе контроля за безопасностью на дорогах задержано восемь водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Два человека не имели права управления транспортными средствами. Три гражданина были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва

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