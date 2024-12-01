обновлено 08:09
Под Новосибирском сгорел склад с деревянной продукцией
В рабочем поселке Кольцово (Новосибирская область) произошло возгорание производственно-складского здания, сообщили в МЧС России по Новосибирской области. Предположительно на складе хранилась продукция деревообработки.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В борьбе с огнем, которая продолжалась более двух часов, были задействованы 41 специалист и 11 единиц техники. Информации о пострадавших нет.