Под Новосибирском сгорел склад с деревянной продукцией

В рабочем поселке Кольцово (Новосибирская область) произошло возгорание производственно-складского здания, сообщили в МЧС России по Новосибирской области. Предположительно на складе хранилась продукция деревообработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В борьбе с огнем, которая продолжалась более двух часов, были задействованы 41 специалист и 11 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Антон Вебер