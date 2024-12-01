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обновлено 07:31

В Кузбассе задержан наркосбытчик с крупной партией карфентанила

В Междуреченске (Кузбасс) полиция задержала местного жителя с двумя пакетами синтетического наркотика карфентанила общим весом 12 граммов, что оценивается, как особо крупный размер. Об этом сообщил Telegram-канал регионального ГУ МВД России.

Задержание наркосбытчика стало совместной операцией отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Междуреченску и госавтоинспекции. «Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый приобрел в Новокузнецке оптовую партию наркотических средств с целью последующего сбыта в Междуреченске»,— сообщили в правоохранительном ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Антон Вебер

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