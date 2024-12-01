Новосибирский «Локомотив» всухую проиграл «Зенит-Казани» в полуфинале

В полуфинале мужского Кубка России по волейболу новосибирский «Локомотив» потерпел поражение от «Зенит-Казани» со счетом 0:3 (20:25, 20:25, 21:25).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Игра состоялась 30 ноября на «Локомотив Арене» в Новосибирске. Лучшим по набранным очкам (13) у казанцев стал Михаил Лабинский. Точными подачами в команде также отличились Дмитрий Волков, Максим Михаилов и Артем Вольвич.

По словам главного тренера ВК «Зенит-Казань» Алексея Вербова, несмотря на уверенную победу, матч для его подопечных не был простым. «Накал чувствовался. «Локомотиву» палец в рот не клади — им нельзя чувствовать, что они могут вернуться в игру. Мы чисто сыграли — мало ошибок на подаче, наш индекс внутренний хорош»,— сказал он по итогам игры.

«Пока Казань на класс сильнее»,— в свою очередь отметил главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов. По его оценке, в конце третьего сета у новосибирцев был шанс вырваться вперед, но реализовать его не удалось.

Второй полуфинал мужского Кубка России состоится сегодня, 1 декабря. На площадке кемеровского СРК «Арена» встретятся «Кузбасс» и московское «Динамо».

Михаил Кичанов