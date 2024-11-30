«Рубин» упустил победу над ЦСКА, пропустив на 90+6-й минуте

Казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет на «ВЭБ Арене» благодаря голу Мирлинда Даку, затем Егор Тесленко удвоил преимущество «Рубина». В середине второго тайма за ЦСКА отличился Матвей Лукин. Удержать победу казанцам не удалось: на 90+6-й минуте Матвей Лукин оформил дубль и спас ничью для армейцев.

«Рубин» играл в меньшинстве с 65-й минуты, когда защитник Дмитрий Кабутов получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

После этой игры команда из Казани занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, отставая всего на пять баллов от зоны еврокубков. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова 7 декабря сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».

Анар Зейналов